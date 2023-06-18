Власть 18 июня 2023, 02:16 Песков указал на готовность России к диалогу с Украиной Песков: Россия готова к диалогу с Киевом, но фундамента для этого нет РИА «Новости»

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Российская сторона готова идти на диалог с Киевом, но сейчас нет фундамента для возможных переговоров. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью RT Arabic.

Он напомнил, что Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной.

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«То есть говорить о чем-то в этой ситуации очень сложно предметно. Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидерами стран Африки заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления справедливого мира.

Глава государства назвал задачу денацификации Украины — одной из ключевых для страны. Путин отметил, что Россия является наиболее пострадавшей стороной в борьбе с нацизмом. Он напомнил, что сейчас под контролем РФ находится почти вся Новороссия, существенная часть Донецка и практически вся Луганская Народная Республика.