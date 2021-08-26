Песков: указ о двойном гражданстве коснется небольшой группы людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, кого коснется указ о возможности принимать на госслужбу россиян с иностранным гражданством. По его словам, это небольшая группа людей, написало РИА «Новости».

Песков отметил, что указ коснется немногих людей — в частности, граждан Украины.

«Люди, которые уехали из Украины, <…> не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть, речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше», — заявил он.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому на госслужбу можно принимать людей с двойным гражданством, если они не могут от него отказаться по «независящим от них причинам», написало NEWS.ru.