Песков удивился стилю письма Трампа Эрдогану

«Не строй из себя крутого парня». Что еще посоветовал Трамп Эрдогану Подробнее

«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», — подчеркнул представитель Кремля.

Трамп направил письмо в адрес Эрдогана перед проведение турецкой спецоперации на территории Сирии. Текст послания опубликовал телеканал CNN.

В своем послании американский лидер требует от своего турецкого коллеги «не быть дураком и не подводить весь мир».

Свое послание Трамп начал со слов обращения к Эрдогану: «Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики — а мне придется это сделать».

Подлинность письма журналистам подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Письмо президент Трамп написал 9 октября, когда войска Турции пошли в наступление на территорию Сирии, захватывая территории курдов. США отказались защищать бывших союзников перед угрозой и вывели свои войска.