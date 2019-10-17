  • Песков удивился стилю письма Трампа Эрдогану

    17 октября 2019, 13:33

    Анатолий Минкин

    Необычными назвал тон и стилистику письма президента США Дональда Трампа в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что обычно лидеры государств выбирают другие слова для общения друг с другом. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Песков удивился стилю письма Трампа Эрдогану

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    «Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», — подчеркнул представитель Кремля.

    Трамп направил письмо в адрес Эрдогана перед проведение турецкой спецоперации на территории Сирии. Текст послания опубликовал телеканал CNN.

    В своем послании американский лидер требует от своего турецкого коллеги «не быть дураком и не подводить весь мир».

    Свое послание Трамп начал со слов обращения к Эрдогану: «Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики — а мне придется это сделать».

    Подлинность письма журналистам подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

    Письмо президент Трамп написал 9 октября, когда войска Турции пошли в наступление на территорию Сирии, захватывая территории курдов. США отказались защищать бывших союзников перед угрозой и вывели свои войска.