Песков: участники встреч с Путиным по-разному могут оценивать ход спецоперации | 360°

Власть 02 ноября 2022, 18:36 Песков: участники встреч с Путиным по-разному могут оценивать ход спецоперации Пресс-секретарь Песков: участники встреч по спецоперации высказывают разные точки зрения РИА "Новости"

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На встречах с Владимиром Путиным по вопросам спецоперации на Украине их участники могут высказывать самые разные мнения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на телеканале CNN.

Так он ответил на слова телеведущего, что западные источники ранее сообщили, что бизнесмен Евгений Пригожин напрямую заявил Путину о плохом управлении спецоперацией генералами, несущими за нее ответственность. По заявлению телеканала, такие же жалобы поступали и от неназванного российского чиновника.

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«Эта информация совершенно неверна. Путин регулярно проводит встречи по СВО, и все присутствующие высказывают разные точки зрения в рабочем режиме», — сказал Песков.

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Ранее Песков прокомментировал ситуацию вокруг зерновой сделки, а именно планы Турции продолжить действие соглашения без Российской Федерации. Он заявил, что эта инициатива вряд ли будет нормально функционировать без участия России, ведь российская сторона больше не сможет давать гарантии безопасности судов в определенных районах судоходства.

Пресс-секретарь также сообщил о планах Путина избираться на следующий срок президентства. Он отметил, что глава государства еще не принял никакого решения.