Песков: участники «нормандской» встречи примут необязательное соглашение

Встреча в «нормандском формате», в которой примут участие главы России, Украины, Германии и Франции, не предполагает заключения обязательного соглашения, подобного Минским договоренностям. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, «никто не ожидает никакого соглашения, это было бы завышенными ожиданиями».

Песков добавил, что по итогам саммита, возможно, будет принят «некий документ».

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«Это не обязывающий документ, не обязывающее соглашение в любом случае, но в нем, можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что отдельные двусторонние встречи Владимира Путина со всеми участниками «нормандского формата» являются «очень ценными в нынешней ситуации».

«Позитивный момент это сама встреча», — заявил руководитель кремлевской пресс-службы.

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. Саммит пройдет впервые с октября 2016 года. Это будет первая очная встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.