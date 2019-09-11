Песков: у Смоленкова не было доступа к данным спецслужб

У бывшего сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, которого назвали информатором США, не было доступа к данным спецслужб. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ не подтвердил сведения, что Смоленков мог оперировать секретной информацией. Слова официального представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

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«Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Смоленков действительно несколько лет работал в администрации главы Российского государства.

На вопрос об увольнении чиновника пресс-секретарь Владимира Путина тоже ответил утвердительно, однако опроверг утверждение о том, что Олега Смоленкова можно отнести к категории «высоких или высших должностных лиц».

Ранее в СМИ рассказали, что Смоленков был эвакуирован из России. Соединенные Штаты якобы спрятали своего информатора. По имеющимся данным, бывший сотрудник администрации президента РФ исчез в 2017 году вместе со всей семьей, во время отпуска в Черногории.