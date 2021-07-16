Песков связал высокую смертность с недостаточной вакцинацией от коронавируса

Высокая смертность пациентов с коронавирусом связана с недостаточной вакцинацией. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы действительно не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы. Поэтому, конечно, мы сталкиваемся с очевидными негативными последствиями», — передал «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента.

Песков отметил, что смертность увеличилась, а вирус становится все более агрессивным и заразным. По его словам, несмотря на существующие прикладываемые усилия и протоколы лечения, вирус уносит много жизней. Однако все это совершенствуется, с каждым днем все больше людей делают прививку.

Представитель Кремля подчеркнул, что со временем это поможет снова минимизировать «печальные цифры». При этом он напомнил, что российская система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности.

В пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что систему QR-кодов отменят в области с 19 июля. Послабления действуют при посещении кафе, детских игровых комнат, аттракционов, ночных клубов, дискотек, при использовании инфраструктуры городских парков культуры и отдыха.