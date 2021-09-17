Песков: США влияют на власти Украины, но не подталкивают к исполнению Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на действия Украины влияют США. Однако власти Штатов до сих пор ничего не сделали, чтобы Киев стал выполнять Минские соглашения.

«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства. С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние», — процитировало РИА «Новости» Дмитрия Пескова.

При этом Песков отметил, что США не стремятся повлиять на Украину по поводу выполнения Минских соглашений. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, могут ли США способствовать реализации Минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Ранее Песков заявлял, что встреча президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского не представляется возможной, если украинская сторона намерена обсуждать принадлежность Крыма.