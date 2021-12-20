Песков: США так и не ответили на предложение России по гарантиям безопасности

Россия пока не получила ответа по проектам договоров с США и НАТО о системе гарантий. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому рано давать оценки», — сказал Песков, его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля также сказал, что Россия не получала никаких конкретных предложений о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Песков добавил, что подготовка по этому вопросу в администрации не ведется.

МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности на прошлой неделе. В частности, там содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, согласно договору НАТО должен исключить присоединение Украины к альянсу и остановить дальнейшее расширение.

В США сочли некоторые положения неприемлемыми. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.