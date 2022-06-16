Песков: США продлевают беды Украины, снабжая ее оружием

Вооружая Украину, Соединенные Штаты продлевают ее беды, заявил РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Это затягивает сложный период для страны и народа.

«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — отметил Песков.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин обозначил ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. НАТО продолжили накачивать бывшую советскую республику оружием.

Президент США подписал указ о военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что Америка продолжит выделять пакеты военной помощи.