Песков: США не смогут снять с себя ответственность за ситуацию в Афганистане

США не должны перекладывать ответственность за происходящее в Афганистане на кого-то другого. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь при всем желании невозможно переложить на кого-то другого ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель», — ответил он на вопрос о том, была ли статья The Wall Street Journal об отказе России позволить США разместить ВС в регионе опубликована с целью переложить ответственность за ситуацию в Афганистане на РФ.

Песков также отметил, что лидеры России и США — Владимир Путин и Джо Байден — обсуждали тему Афганистана и вывода оттуда американских войск на саммите в Женеве 16 июня.

Движение «Талибан»* смогло полностью захватить власть в Афганистане в середине августа на фоне вывода оттуда военных США. Россия уже заявила, что не будет торопиться с признаем новой власти в Афганистане и исключением «Талибана»* из своего списка террористических организаций.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.