Песков сравнил с подливанием масла в огонь слова о поддержке сторон конфликта в Карабахе

Он пояснил, что в Кремле исходят прежде всего из необходимости прекратить боевые действия.

«Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого, и мы не согласны с такой постановкой вопроса», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия призывает все страны, в особенности своих партнеров, таких как Турция, сделать все, чтобы прекратить конфликт и вернуться к политико-дипломатическому способу регулирования.

Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном начались в конце прошлой недели и продолжаются до сих пор. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Баку заявил, что армия соседней страны провела артиллерийский обстрел. Армия Азербайджана применила оружие для обороны своей территории. Ереван обвинил соседнюю страну в обстреле из установок «Град» территории непризнанного Нагорного Карабаха.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера заявил, что выступает полностью на стороне Азербайджана. Он назвал Карабах территорией, которую оккупировала Армения.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда занимала равную позицию по вопросу принадлежности Северного Карабаха, поэтому сейчас она может использовать свое влияние на враждующие стороны, чтобы уладить конфликт. Он отметил, что Москва призвала Армению и Азербайджан к сдержанности, отказу от боевых действий, а также от любых шагов, которые могут привести к очередному обострению конфликта.