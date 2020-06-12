Песков сравнил работу пресс-секретаря президента с сапером

Дмитрий Песков объяснил, что работа пресс-секретаря заключается прежде всего в том, что нужно объяснить журналистам, что делает президент и почему он действует именно так. Кроме того нужно отвечать на вопросы, которые возникают у представителей средств массовой информации.

«Когда что-то делают профессионалы, они погружены в ту или иную тему, и им кажется, что никаких вопросов быть не может, все предельно ясно. Но журналисты зачастую задают вопросы, которые заранее в голову не приходят, и это нужно разъяснять», — рассказал Дмитрий Песков.

По его словам, для этого вместе с президентом нужно быть в курсе всего происходящего, пытаться разобраться в сути события, чтобы потом объяснить, если что-то непонятно.

При этом пресс-секретарю нужно всегда быть наготове к провокационным вопросам. Журналисты не оставят попытки уколоть и задать вопросы таким образом, что у них может быть двойное дно. Отвечать не всегда легко.

«Трудно иногда давать какие-то оценки, какие-то заявления, потому что если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя. А главным образом — против президента. Этого допускать нельзя. Поэтому работа такая чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз», — заявил Дмитрий Песков.

На вопрос о своем детстве пресс-секретарь президента России признался, что он часто хулиганил во дворе, но так делали все.

«Зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали», — пояснил он. Привитую родителями любовь к спорту не оставила его до сих пор.

«Я и сейчас стараюсь форму не терять, и по мере того, как работа позволяет, раза три-четыре в неделю спортом занимаюсь», — подчеркнул Дмитрий Песков. А в молодости, по его словам, он увлекался баскетболом и настольным теннисом.