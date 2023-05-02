Власть 02 мая 2023, 16:15 Песков спрогнозировал развитие российско-польских отношений Пресс-секретарь Песков: отношения России и Польши не ждет ничего хорошего РИА «Новости»

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Российско-польские отношения не ждет ничего хорошего, учитывая поведение властей республики, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, выстраиванию нормального сотрудничества руководству Польши мешает тотальная русофобия, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что умы польских руководителей охватила тотальная русофобия, которая лишила их трезвости во всем, что касается России. Действия Польши не могут оставаться без последствий, напомнил Песков.

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«Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет», — рассказал представитель Кремля.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна намерена добиться выплаты репараций сначала от Германии, а затем от России. Идею поддержал глава государства Анджей Дуда. Власти республики хотят получить от ФРГ 1,3 триллиона долларов за причиненный во время Второй мировой войны ущерб. Руководство Германии отказывается обсуждать этот вопрос.