Важное 29 февраля 2024, 11:50 Песков спрогнозировал длительность послания Федеральному собранию Пресс-секретарь Песков: послание Путина точно продлится более часа РИА «Новости»

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продлится не менее часа, но организаторы не станут смотреть на часы. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что во многом обращение станет предвыборной программой политика. Об этом сообщили «Известия».

«Задача — изложить план действий, на минуты никто не ориентируется. <…> Конечно, мы уйдем за один час — это точно», — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Он согласился с тем, что во многом обращение 29 февраля станет будущей предвыборной программой.

Глава государства озвучит вопросы на дальнюю перспективу. Дмитрий Песков заявил, что тезисы его послания затронут задачи на период после 2030 году. Владимир Путин сделает акцент на вопросах суверенизации, часть выступления адресует Западу.