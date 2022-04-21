Песков: спецоперация на Украине продолжается по плану

Специальная операция России на Украине продолжается по плану, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг. Об этом написал ТАСС.

«Верховный главнокомандующий ежечасно получает доклады по линии военных. И от министра обороны, начальника Генштаба, получает информацию, уточнения о том, как осуществляется ход специальной операции», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил об освобождении Мариуполя российскими военными и о том, что в городе уже можно «приступить к налаживанию мирной жизни». Об успехах операции президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.

По данным главы оборонного ведомства, Мариуполь находится под контролем ВС РФ и Народной милиции ДНР, а территория комбината «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников (более двух тысяч человек) надежно заблокирована. Более четырех тысяч украинских боевиков и иностранных наемников уничтожены, 1478 — сдались в плен.