Песков сообщил об участившихся кибератаках на сайт Кремля

В последнее время количество кибератак на сайт Кремля выросло. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

Он добавил, что не заметил никаких сбоев в работе сайта Кремля 10 марта. По его словам, у него портал работал.

В среду, 10 марта, появилась информация о сбоях в работе госпорталах. В частности, СМИ писали о сайте Кремля, правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации, Следственного комитета, а также Роскомнадзора, МВД, Совета безопасности, Минпромторга, Минэкономразвития.

Тогда Минцифры заявило, что трудности связаны с «Ростелекомом». У компании возникли проблемы с оборудованием. Также обычные пользователи провайдера по всей стране жаловались, что нее могут подключиться к интернету. Песков, проводивший тогда брифинг сказал, что сайт Кремля и сайт правительства у него открывается.

Позже 10 марта «Росстелеком» сообщил о восстановлении работы сети. Все госпорталы также заработали.