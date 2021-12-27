Песков сообщил об отсутствии планов вынести тело Ленина из мавзолея
Пресс-секретарь президента Песков сообщил об отсутствии планов вынести тело Ленина из мавзолея
Планов выносить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади нет, этот вопрос не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов нет», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о возможности в ближайшем будущем принятия решения о выносе тела Ленина из мавзолея.
«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — подчеркнул представитель Кремля.
Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в своей резиденции в подмосковных Горках, ему было 53 года. Он не оставил никаких распоряжений о том, как и где его нужно захоронить. Уже на следующий день после его смерти специалисты забальзамировали тело, срок прощания продлили, позже советская власть приняла решение о долговременном сохранении тела Ленина.
Строительство существующего сейчас мавзолея завершили в 1930 году. В 1953–1961 годах там также стоял саркофаг с телом Иосифа Сталина, но затем его похоронили у Кремлевской стены.
Мавзолей В. И. Ленина в 1990 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся пример советской монументальной архитектуры. Также в этом перечне оказались Красная площадь и Московский Кремль.