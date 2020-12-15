Песков сообщил о временной отмене брифингов для журналистов

Песков уточнил, что встреч с представителями СМИ не будет в ближайшие два дня. Он отметил, что большая конференция с лидером страны состоится в четверг, 17 декабря.

Накануне пресс-секретарь президента напомнил о словах Путина, который на заседании Совета по правам человека заявил, что знает, кто был заказчиком убийства государственного деятеля Бориса Немцова. Песков предложил россиянам задать главе РФ вопрос об этом.