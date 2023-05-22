Власть 22 мая 2023, 15:57 Песков сообщил о работе по уничтожению ДРГ в Белгородской области Песков: идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории РИА «Новости»

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Специалисты проводят работу по выдавливанию украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», — уточнил он.

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Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и погранслужба доложили главе государства Владимиру Путину о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область. Цель подобной диверсии — отвлечь внимание от Артемовска и сократить политический эффект от потери города украинской армией, подчеркнул Песков.

О проникновении ДРГ в Белгородскую область стало известно днем 22 мая. Власти региона подтвердили информацию о том, что группа украинских диверсантов попала на территорию Грайвороновского округа.

Как сообщил Telegram-канал Shot, на приграничной территории артиллерия и авиация ведут бой с ДРГ.