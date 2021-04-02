Песков сообщил о пугающей ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе пугающей. Украинские военные, по его заявлению, постоянно создают провокации.

Песков сообщил во время общения с журналистами, что на линии соприкосновения в Донбассе пугает, потому что очень часто возникают провокации со стороны украинских военных.

«Риторика по теме Донбасса у нас абсолютно конструктивная. Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», — процитировал пресс-секретаря ТАСС.

Ранее в Кремле ответили на заявление Украины по поводу наращивания Россией военного присутствия вблизи ее границ. Песков заявил, что Вооруженные силы страны имеют право находится на территории своей страны, границу соседнего государства они не нарушают.

В пятницу, 2 апреля, стало известно, что военные инженеры и саперы Украины приняли участие в учениях на границе с Крымом вдоль побережья Черного и Азовского морей.