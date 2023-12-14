Власть 14 декабря 2023, 10:27 Песков сообщил о мерах эпидемиологической безопасности Путина во время выборов Песков: меры эпидбезопасности Путина во время предвыборной кампании соблюдят РИА «Новости»

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Меры эпидемиологической безопасности российского лидера Владимира Путина во время избирательной кампании учтут и будут соблюдать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Разумеется, меры безопасности, эпидемиологической безопасности будут применяться все те, которые необходимы», — указал он.

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При этом меры не скажутся на широкоформатном и личном общении Путина с теми, с кем он считает необходимым, добавил Песков.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать на протяжении трех дней, начиная с 15 марта. Владимир Путин сообщил, что планирует баллотироваться на пост президента России. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев отметил, что получил уведомление от инициативной группы по выдвижению действующего главы государства на выборы в следующем году.