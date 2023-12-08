Власть 08 декабря 2023, 17:55 Песков сообщил о большом количестве поступивших писем в поддержку Путина Песков: Кремль получил много писем к прямой линии в поддержку Путина РИА «Новости»

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В Кремле к предстоящей прямой линии президента России Владимира Путина получили большое количество писем со словами поддержки в адрес главы государства. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Честно говоря, меня поразило, что пришло большое количество писем со словами поддержки Путина, без каких-то обращений», — сказал он.

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Песков отметил, что многие люди писали о том, что президент обязан баллотироваться на новый срок на посту главы государства.

«Что меня удивило, это люди разного возраста и из разных регионов», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он также добавил, что после объявления Путина о намерении баллотироваться на новый срок формат подготовки к прямой линии немного поменяется.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 14 декабря. В Кремле получили уже более 600 тысяч вопросов от граждан. В четверг глава государства объявил о намерении участвовать в выборах в марте 2024 года.