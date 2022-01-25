Песков согласился, что закон о Fan ID нужно обсуждать с болельщиками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что ситуацию с Fan ID следует обсуждать с болельщиками. Он посчитал важным понять, почему любители спорта так встретили новый закон.

«Мы считаем, что нужна разъяснительная работа. Может быть, участники этих объединений не понимают каких-то нюансов», — процитировало представителя Кремля издание «Говорит Москва».

Ранее фанаты футбольной команды «Спартак» заявили, что будут игнорировать матчи команды, пока закон о Fan ID, который собираются ввести в июле, не отменят. Позже к протестам присоединились и болельщики клуба «Ростов», а потом и нескольких других команд.

Fan ID — это «паспорт» болельщика, для получения которого нужно привести полное имя, сведения о гражданстве, паспортные данные, фото и некоторую другую личную информацию. Их будут проверять Минцифры, МВД и ФСБ. Документ могут не выдать без объяснения причин.