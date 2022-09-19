Песков сказал, что идею Кадырова о «самомобилизации» должны оценивать военные | 360°

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Песков сказал, что идею Кадырова о «самомобилизации» должны оценивать военные

Пресс-секретарь президента РФ Песков: идею о «самомобилизации» должны оценивать военные

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Предложение Рамзана Кадырова об объявлении «самомобилизации» должно комментировать Министерство обороны РФ. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить «самомобилизацию» в российских регионах. Так, по его мнению, каждый глава субъекта способен подготовить, обучить и укомплектовать «хотя бы тысячу добровольцев» для спецоперации.

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«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны», — прокомментировал Песков журналистам.

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Свое предложение Кадыров назвал «самомобилизацией». Он пояснил, что для каждого субъекта собрать тысячу человек вполне возможно, чтобы в результате появилась большая армия из 85 тысяч бойцов.

На предложение Кадырова откликнулись глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дмитрий Песков

Рамзан Кадыров

Армия

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