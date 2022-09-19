Песков сказал, что идею Кадырова о «самомобилизации» должны оценивать военные | 360°

Власть 19 сентября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Песков сказал, что идею Кадырова о «самомобилизации» должны оценивать военные Пресс-секретарь президента РФ Песков: идею о «самомобилизации» должны оценивать военные РИА «Новости»

Читать 360tv в

Предложение Рамзана Кадырова об объявлении «самомобилизации» должно комментировать Министерство обороны РФ. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить «самомобилизацию» в российских регионах. Так, по его мнению, каждый глава субъекта способен подготовить, обучить и укомплектовать «хотя бы тысячу добровольцев» для спецоперации.

Реклама

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны», — прокомментировал Песков журналистам.

Реклама

Свое предложение Кадыров назвал «самомобилизацией». Он пояснил, что для каждого субъекта собрать тысячу человек вполне возможно, чтобы в результате появилась большая армия из 85 тысяч бойцов.

На предложение Кадырова откликнулись глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт.

5 0 1 2 0 4