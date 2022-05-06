Песков: ситуация на Украине не омрачит День Победы

День Победы — сакральный день для россиян, и ничто не может его омрачить. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли этот праздник омрачиться событиями на Украине.

«День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник, который, действительно, исполнен символизма <…>, поэтому ничто его не омрачит», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что грядущий праздник «исполнен чувства боли» за те жертвы, которые понес СССР, и чувства гордости за страну и Победу. С точки зрения национальной гордости значение этого праздника переоценить невозможно, считает представитель Кремля.

В Москве 9 мая пройдет традиционный парад Победы с участием 11 тысяч военных. В Московской области также запланировано множество праздничных акций, среди которых раздача открыток в парках, исторические реконструкции.

По данным ВЦИОМ, более 65% россиян считают День Победы одним из самых важных праздников страны. Об этом написало РИА ФАН.