Власть 09 декабря 2022, 12:01 Песков счел введение потолка цен на нефть из России абсурдным шагом Представитель Кремля Песков счел введение потолка цен на нефть из России абсурдным шагом РИА «Новости»

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Ограничение цены на российскую нефть является абсурдным шагом. В скором времени эксперты из России закончат обсуждение ответных мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете «Известия».

По его словам, решение Запада в среднесрочной перспективе может вылиться в проблемы для стабильности рынков. Он отметил, что идет синтетическая подмена рыночных отношений и рыночного процесса ценообразования.

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«Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам», — сказал Песков.

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Представитель Кремля добавил, что ответ от российской стороны последует скоро.

«В ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Россия не намерена торговать с теми, кто поддерживает потолок цен на нефть. Он уверен, что появятся другие — альтернативные — покупатели.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал ограничение цены на российскую нефть, введенное 5 декабря, нерыночной мерой.