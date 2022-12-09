09 декабря 2022, 12:01
Песков счел введение потолка цен на нефть из России абсурдным шагом
Представитель Кремля Песков счел введение потолка цен на нефть из России абсурдным шагом
Ограничение цены на российскую нефть является абсурдным шагом. В скором времени эксперты из России закончат обсуждение ответных мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете «Известия».
По его словам, решение Запада в среднесрочной перспективе может вылиться в проблемы для стабильности рынков. Он отметил, что идет синтетическая подмена рыночных отношений и рыночного процесса ценообразования.
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«Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам», — сказал Песков.
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Представитель Кремля добавил, что ответ от российской стороны последует скоро.
«В ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги», — отметил он.
Песков подчеркнул, что Россия не намерена торговать с теми, кто поддерживает потолок цен на нефть. Он уверен, что появятся другие — альтернативные — покупатели.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал ограничение цены на российскую нефть, введенное 5 декабря, нерыночной мерой.
Дмитрий Песков
Нефть
Россия
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