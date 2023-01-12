12 января 2023, 14:15
Песков счел ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной
Представитель Кремля Песков: ситуация вокруг ЗАЭС остается тревожной
Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по-прежнему остается тревожной. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.
«Она (ситуация вокруг ЗАЭС - прим. ред.) по-прежнему тревожная», — сказал Песков.
Реклама
По его словам, Украина до сих пор считает возможным обстреливать Запорожскую АЭС.
Реклама
Тем временем постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается на следующей неделе приехать на Украину. Там он планирует обсудить с украинскими властями создание зоны безопасности на ЗАЭС.
Ранее сам Гросси говорил, что после посещения Киева хочет приехать в Россию. При этом он намерен встретиться с президентами обеих стран — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Однако Дмитрий Песков сказал, что в графике российского лидера пока не значится встреча с главой МАГАТЭ. Об этом сообщило РИА «Новости».
Дмитрий Песков
Запорожская АЭС
Реклама
Реклама