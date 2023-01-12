Власть 12 января 2023, 14:15 Песков счел ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной Представитель Кремля Песков: ситуация вокруг ЗАЭС остается тревожной РИА «Новости»

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Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по-прежнему остается тревожной. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

«Она (ситуация вокруг ЗАЭС - прим. ред.) по-прежнему тревожная», — сказал Песков.

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По его словам, Украина до сих пор считает возможным обстреливать Запорожскую АЭС.

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Тем временем постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается на следующей неделе приехать на Украину. Там он планирует обсудить с украинскими властями создание зоны безопасности на ЗАЭС.

Ранее сам Гросси говорил, что после посещения Киева хочет приехать в Россию. При этом он намерен встретиться с президентами обеих стран — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Однако Дмитрий Песков сказал, что в графике российского лидера пока не значится встреча с главой МАГАТЭ. Об этом сообщило РИА «Новости».