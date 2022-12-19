Власть 19 декабря 2022, 20:22 Песков счел санкции по газу попыткой замахнуться на рыночные процессы Песков: санкции по газу являются попыткой посягнуть на рыночные процессы РИА «Новости»

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Связанные с газом антироссийские санкции представляют собой попытку посягнуть на рыночный механизм. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на потолок неприемлемы», — отметил Песков.

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Он добавил, что России необходимо время для подготовки ответных мер на введение санкций. Но они последуют в любом случае.

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Ранее Совет Евросоюза заявил, что потолок цен на газ введут в ЕС с 15 февраля 2023 года. Ограничение будет действовать на уровне 180 евро. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, достижение соглашения по максимальной стоимости стало большим успехом. Он подчеркнул, что принятое решение обеспечит европейские домохозяйства и компании доступной энергией.

Страны Евросоюза согласовали вопрос о введении потолка цен по итогам пятого экстренного заседания Совета министров ЕС по энергетике. Представители Венгрии высказывались против, называя подобный шаг ошибочным.