Власть 19 мая 2023, 13:28 Песков счел печальной ситуацию с контролем над вооружениями в мире Представитель Кремля Песков: ситуация с контролем над вооружениями в мире печальна Фото: правительство США / Flickr

Читать 360tv в

Сложившаяся в мире ситуация с контролем над вооружениями и стабильностью остается печальной. Виноваты в этом Соединенные Штаты. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написал «Интерфакс».

«В целом тема контроля над вооружениями и стабильностью — это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира, и сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном», — сказал он.

Реклама

Так Песков прокомментировал вынесенный на рассмотрение конгресса США законопроект о выходе Штатов из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплению ядерных сил. Представитель Кремля отметил, что «последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области» ускользают из-под ног. По его словам, время сокращается как шагреневая кожа.

«Поэтому здесь ситуация печальная, и ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне», — резюмировал он.

Ранее автор проекта закона Том Коттон заявил, что американскому президенту Джо Байдену не нужно было продлевать Договор по СНВ. По его мнению, пролонгация соглашения только ослабила Штаты, а Китай и Россию сделала сильнее.