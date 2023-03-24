Власть 24 марта 2023, 14:52 Песков счел обоснованным предложение Медведева зачитать телеграммы Сталина времен ВОВ flickr

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Предложение зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева применить к директорам заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) опыт Иосифа Сталина времен Великой Отечественной войны вполне обосновано. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Обращаться надо к любому опыту», — сказал он.

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Также Песков отметил, что упомянутое Медведевым событие произошло на фоне непростой ситуации. По его словам, опыт, полученный во время Великой Отечественной войны, бесценен.

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Ранее Медведев заявил, что считает необходимым взбодрить глав заводов ОПК зачитыванием телеграмм от Сталина.

При этом замглавы Совбеза РФ отметил, что за последнее время этот сектор промышленности неплохо развился. Причину он увидел в потребностях, исходящих из зоны спецоперации. По его словам, участвующие в этой кампании военнослужащие получают технику практически с конвейера.