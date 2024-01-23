Власть 23 января 2024, 12:54 Песков с иронией отнесся к вербовочному ролику ЦРУ для россиян Unsplash

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков иронично отреагировал на информацию о том, что Центральное разведывательное управление США опубликовало вербовочный ролик для аудитории из России. Представитель Кремля отметил, что ЦРУ ошиблось с соцсетью. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Надо, чтобы кто-то им сообщил, что у нас в стране „ВКонтакте“ гораздо популярнее, чем запрещенная Х, и аудитория „ВКонтакте“ гораздо больше», — заметил Песков на встрече с журналистами.

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Он констатировал, что ЦРУ, как и представители разведки других стран, часто пытаются рекрутировать новых сотрудников через социальные сети и СМИ. Представитель Кремля назвал эту практику «достаточно распространенной».

Ранее, в сентябре 2023 года появились сведения о том, что украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через мессенджеры. Они просили предоставлять координаты российских войск и техники, обещая денежное вознаграждение. Один из бойцов в ходе переписки понял, что его пытаются склонить к военному преступлению, и обо всем рассказал руководству.