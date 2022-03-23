Песков: российская армия не стреляет по мирным жителям и не насилует женщин

В Кремле не верят заявлениям Генпрокуратуры Украины о том, что российские военнослужащие якобы стреляют по гражданскому населению, и о случае изнасилования женщины солдатом ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Российские военные «не наносят удары и не стреляют в гражданских, а помогают гражданским», процитировало представителя Кремля РИА «Новости». Сообщению об изнасиловании российские власти «не верят вообще».

Песков напомнил, что российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя.

«И, к сожалению, все больше и больше свидетелей говорят, что их удерживают там как живой щит и что нацбатальоны открывают огонь по гражданским лицам», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что националисты препятствуют тому, чтобы гражданское население узнавало о гуманитарных коридорах. Об этом также рассказывают сами жители городов.

Ранее стало известно, что за сутки из Мариуполя эвакуировали 562 человека. Среди них 110 детей.