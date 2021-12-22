Песков: Россия продолжит исполнять обязанности по транзиту газа в Европу

В России не хотят предполагать возможность перекрытия поставок газа в Европу. Страна намерена исполнять свои обязательства, как и раньше. Сертификация проекта «Северный поток — 2» должна состояться после завершения работы немецкого регулятора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию России в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не хотели бы это даже как-то предполагать. Даже гипотетически», — отозвался официальный представитель Кремля о вероятности прекращения поставок.

РФ, подчеркнул Песков, будет исходить из того, что все взятые на себя десятилетия назад обязательства нужно исполнять и дальше.

Сертификация проекта газопровода «Северный поток — 2», выразил надежду пресс-секретарь Путина, состоится сразу же после окончания процедур со стороны немецкого регулятора.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае западных санкций в отношении республики перекроет транзит российского газа.