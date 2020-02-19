Песков: Россия принимает необходимые меры для борьбы с коронавирусом

«Это не вопрос Кремля, это вопрос правительства. Вы знаете, правительственная комиссия работает, там принимаются решения. Этот вопрос давайте адресовывать туда», — отметил представитель Кремля.

По информации сайта RT, Песков заявил, что «принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране».

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан уточнил, что Россия предупредила Китай о временном запрете на въезд для граждан республики.