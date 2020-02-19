Песков: Россия принимает необходимые меры для борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия старается спасти граждан от распространения коронавируса. Так он прокомментировал закрытие въезда для граждан КНР. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Это не вопрос Кремля, это вопрос правительства. Вы знаете, правительственная комиссия работает, там принимаются решения. Этот вопрос давайте адресовывать туда», — отметил представитель Кремля.
По информации сайта RT, Песков заявил, что «принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране».
Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан уточнил, что Россия предупредила Китай о временном запрете на въезд для граждан республики.