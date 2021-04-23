Песков разъяснил указ Путина о найме россиян недружественными посольствами

Указ Владимира Путина, ограничивающий наем сотрудников в диппредставительства недружественных стран, не направлен против бизнеса. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Касается диппредставительств. Об этом написано в тексте указа», — сказал он.

23 апреля Путин подписал «Указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Документ предписывает ограничить либо запретить посольствам и консульствам недружественных государств заключать трудовые договоры с россиянами и российскими компаниями.

Перечень недружественных стран должно определить правительство. Оно же установит число российских граждан, с которыми могут быть заключены трудовые договоры. В эти решения кабмина можно будет внести изменения.

«Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению», — сказано в документе.