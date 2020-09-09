Разговоры о том, что Россия собирается «поглотить» Белоруссию после визита Лукашенко в Москву — полная чушь. Президент Белоруссии приедет в столицу РФ никак с этим не связан.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что грядущий визит Лукашенко в Москву очень важен в свете событий, которые сейчас происходят в Белоруссии. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что отношения двух стран носят характер особого партнерства, являются союзническими и многовекторными.

Песков рассказал, что каждый раз во время переговоров российский и белорусский президенты обсуждают различные вопросы, которые касаются торгово-экономического сотрудничества, энергоресурсов, задолженностей, а также поставок нефти, нефтепродуктов и газа. Кроме того, на высшем уровне обсуждают вопросы интеграции в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства.

Песков отметил, что не знает о предметном обсуждении создания единого эмиссионного центра двух стран. Он подчеркнул, что это стало бы «очень существенным шагом на пути углубления российско-белорусской интеграции». Однако таких намерений представители обоих стран пока не озвучивали.

Ранее Лукашенко заявил, что не против ввести в Союзном государстве единую нейтральную валюту. Он не раз подчеркивал, что это не должен быть российский рублю. По мнению Лукашенко, создавать валюту должен эмиссионный центр, который будет работать на равных условиях. В пример он привел практику Евросоюза.