Песков расценил продление ДСНВ как успех думающего человечества

Продление ДСНВ — это успех думающего человечества, заявил Песков. Он добавил, что «эта тема волновала всех», поэтому ее еще можно считать успехом российской дипломатии и лично Путина. Главе государства удалось донести, что ДСНВ остался единственным документом, сдерживающим под контролем стратегический наступательный потенциал Москвы и Вашингтона.

«И, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента, который аргументировано говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран», — сказал Песков.

Он акцентировал внимание и на политической воли новой администрации США, которую она проявила при принятии данного решения. Благодаря этому получилось быстро согласовать вопрос о СНВ-3. США сами предложили продлить ДСНВ на пять лет. Это очень хорошее предложение, Россия его поддержала, добавил Песков.

Москва предложила провести разговор с Байденом через несколько дней после инаугурации, и его согласовали. Такая практика нормальна, заявил пресс-секретарь Путина.

Откровенность разговора Путина и Байдена заключалась в том, что «стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий», заявил Песков. Однако при этом представители двух стран согласились, что наличие этих противоречий не должно подразумевать отсутствие диалога. Наоборот, разногласия принуждают к достаточно интенсивному диалогу.

В этом разговоре присутствовали «деловитость и прагматичность».

Ранее в пресс-службе президента России назвали разговор Путина и Байдена «деловым и откровенным».

Путин подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие СНВ-3 29 января. Продление договора отвечает интересам страны и позволяет сохранить прозрачность и предсказуемость отношений с Америкой.