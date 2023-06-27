Власть 27 июня 2023, 13:03 Песков рассказал, соблюдаются ли договоренности с ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа Песков: договоренности с «Вагнером», сделанные во избежание худшего сценария, соблюдаются РИА «Новости»

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Договоренности, сделанные во избежание худшего сценария, воплощаются. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю ситуацию с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

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Песков выразил надежду на то, что все участники договоренности будут выполнять обещания беспрекословно, добавил ТАСС. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что события не пошатнули авторитет российской власти, хотя признал, что сейчас вокруг «много ультраэмоциональных истерик».

Попытка мятежа, предпринятая Пригожиным 23 июня, урегулировалась без потерь. Бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать, уголовное дело уже прекратили. Удалось достичь договоренности о том, что вагнеровцы вернутся в лагеря, а некоторые из них при желании подпишут контракт с Минобороны.