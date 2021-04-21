Песков рассказал, сколько Путин работает над посланием Федеральному собранию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, сколько времени президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию, сообщил сайт kp.ru.

«Послание так или иначе является производным от повестки дня. Непосредственно текст готовится месяца полтора», — заявил пресс-секретарь главы РФ.

Путин в рамках обращения с ежегодным посланием, которое прошло 21 апреля иронично высказался об отношениях России с некоторыми иностранными партнерами. Он сравнил их поведение с поведением животных из книги Киплинга. Глава РФ отметил, что наша страна хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. При этом выстроить их в реальности является не самой простой задачей.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, — подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был», — заметил Путин.

По его словам, РФ в такой ситуации ведет себя скромно и отвечает молчанием порой даже на откровенное хамство.