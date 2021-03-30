Песков рассказал про домашних любимцев Путина

Домашние животные, которых зачастую дарят главе российского государства, по словам Дмитрия Пескова, остаются с президентом. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что сейчас домашние животные менее публичны, поэтому он бы не хотел про них много говорить.

Он добавил, что известного лабродора по кличке «Конни» уже давно нет в живых. Он также отметил, что никогда не видел у Владимира Путина кошек, рассказали «Аргументы и факты».

Полититики разных стран нередко дарили российскому лидеру животных. Чаще всего это были собаки. Например, президент Сербии дарил Путину щенка югославской овчарки, глава Туркмении привез Владимиру Путину алабая, а японские политики отправили собаку породы акита-ину, напомнила «Газета.ru».

Необычный презент Путину преподнес бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Сочи. Итальянец не забыл, что у российского лидера тогда был юбилей, и вручил президенту пододеяльник с вышивкой ручной работы. На ткани были изображены Путин и Берлускони во время рукопожатия на фоне Храма Василия Блаженного и Колизея.

Путину дарили также средневековое оружие. Король Бахрейна Хамад бен Иса аль Халиф в 2016 году подарил российскому лидеру меч Победы, изготовленный из дамасской стали и драгоценных металлов. Оружие было создано по заказу самого короля.