01 апреля 2024, 14:25
Песков рассказал, почему Путин приехал в Кремль вечером
Песков: Путин приезжает в Кремль по вечерам, чтобы не создавать пробки
Президент Владимир Путин часто приезжает в Кремль вечерами, чтобы не создавать дискомфорт водителям в час пик. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».
Путин предпочитает приезжать в Кремль накануне перед важными делами, когда движение на дорогах не сильно напряженное.
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«Чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей. Поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал», — рассказал Песков.
Ранее Путин поручил продлить льготную ипотеку для семей с детьми до шести лет до 2030 года. Размер ставки по такому кредиту — не более 6%. Президент также рекомендовал учредить памятный знак для волонтеров, которые помогают участникам спецоперации и их семьям.
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