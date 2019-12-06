Песков рассказал об ожиданиях Кремля от «нормандской» встречи

«Ожидание одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей, не допустить какие-либо попытки размывания Минских договоренностей и осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и с президентом Украины Владимиром Зеленским», — объяснил официальный представитель Кремля.

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По его словам, главы государств и лично президент России Владимир Путин не опасаются ехать в Париж, несмотря на развернувшиеся там акции протеста. В Кремле убеждены, что французские власти в состоянии обеспечить безопасность участников саммита.

Президент России встретится со своими зарубежными коллегами в понедельник, 9 декабря, в Париже. За стол переговоров сядут российский глава, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема общих переговоров — обеспечение мира на Украине.

Также Путин проведет отдельные встречи с глазу на глаз с каждым из участников переговоров. Эксперты в этой связи считают, что 9 декабря станет знаковой, поворотной датой для глобальных политических процессов: могут быть достигнуты самые невероятные соглашения.