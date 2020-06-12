Песков рассказал об отсутствии окончательного списка гостей парада Победы

«В первую очередь, мы ожидаем, что вместе с нами будут главы государств СНГ-стран, с которыми нас объединяет общая история, и народы которых являются вместе с российским народом авторами Великой Победы, 75-летие которой мы отмечаем», — отметил Песков.

По его словам, готовность приехать на Парад выразил президент Сербии Александр Вучич. С другими главами государств сейчас идут переговоры. Песков надеется, что они тоже присоединятся к празднованию.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочим день парада Победы. Парад пройдет 24 июня в 10:00. А артиллерийский салют состоится в 22:00 по московскому времени в столице и других городах, отметило ИА RNS.