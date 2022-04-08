Песков рассказал об отношениях Путина и Жириновского

У президента РФ Владимира Путина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского были доверительные отношения. Президент всегда прислушивался к мнению политика, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У них были очень доверительные отношения. Вы знаете, они часто встречались, регулярно встречались. И президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Общаясь в прессой после церемонии прощания с Жириновским, представитель Кремля отметил, что лично для него Жириновский был тюркологом и востоковедом, идеи которого будут использоваться при обучении в вузах. Песков также признал, что Жириновский предвидел некоторые события.

«Он был неким провидцем, это однозначно», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Жириновского не стало 6 апреля. Он умер в 75 лет после продолжительной болезни. В феврале политик попал в больницу с коронавирусом и, несмотря на усилия врачей, не смог выкарабкаться.

Путин приехал на прощание с Жириновским в Колонный зал Дома союзов. Похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.