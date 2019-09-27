Песков рассказал об отношении Путина к сигаретам

«Президент всегда не приветствовал курение, он сторонник здорового образа жизни», — отметил Песков.

Шнуров будет курить на балконе вопреки запрету Подробнее

Он также подчеркнул, что в окружении российского лидера придерживаются тех же взглядов. По словап Пескова, среди коллег президента лишь несколько до сих пор курят сигареты. Но таких людей очень немного — «меньше, чем пальцев на руке».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас курение стало «весьма непопулярно, что отрадно».

26 сентября в России изменились правила противопожарного режима. Теперь на балконах и лоджиях запрещено пользоваться открытым огнем, в том числе — курить, зажигать свечи и жарить шашлыки. Песков подчеркнул, что эти меры позволят спасти человеческие жизни.