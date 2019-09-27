Песков рассказал об отношении Путина к сигаретам
Президент России Владимир Путин негативно относится к курению и не одобряет эту привычку. Об этом пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал «Российской Газете».
«Президент всегда не приветствовал курение, он сторонник здорового образа жизни», — отметил Песков.
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Он также подчеркнул, что в окружении российского лидера придерживаются тех же взглядов. По словап Пескова, среди коллег президента лишь несколько до сих пор курят сигареты. Но таких людей очень немного — «меньше, чем пальцев на руке».
Пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас курение стало «весьма непопулярно, что отрадно».
26 сентября в России изменились правила противопожарного режима. Теперь на балконах и лоджиях запрещено пользоваться открытым огнем, в том числе — курить, зажигать свечи и жарить шашлыки. Песков подчеркнул, что эти меры позволят спасти человеческие жизни.