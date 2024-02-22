22 февраля 2024, 01:02
Песков рассказал об отношении Путина к компьютерным играм
Песков: Путин не играет в компьютерные игры
На компьютере Владимира Путина не установлены программы для игр. Об этом в интервью Life.ru заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос корреспондента, видел ли он когда-нибудь у российского лидера компьютерные игры, Песков ответил отрицательно.
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«Нет, никогда не видел. Нет», — сказал пресс-секретарь.
Ранее Путин в приветственном обращении к гостям церемонии открытия первых «Игр будущего» в Казани сказал, что российские спортсмены остаются одними из самых сильных в мире.
Глава государства отметил, что состязания являются даром России для мировой спортивной семьи. Он назвал турнир событием на стыке спорта, технологий и науки.
Участниками состязаний будут более двух тысяч спортсменов из разных государств. Соревнования станут первым в мире турниром, где атлеты покажут свое мастерство в дисциплинах, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Технологии
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