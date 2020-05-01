    01 мая 2020, 17:20

    Песков рассказал об охране здоровья Путина

    Андрей Иванов

    Здоровье Путина охраняют на максимально высоком уровне. За самочувствием российского президента следят еще внимательнее после заражения Мишустина.
    Песков рассказал об охране здоровья Путина

    «Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

    30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил по видеосвязи Путину, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. Глава правительства отправился на карантин, а на свое место предложил кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. Президент России это решение Мишустина одобрил и уверил, что ни одно серьезное решение без учета мнения главы Кабмина принимать в его отсутствие не будут.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал Мишустину, всем министрам и согражданам здоровья в сложившейся сложной ситуации.

    За минувшие сутки прирост зараженных коронавирусом в России составил рекордные 7933 случая. За все время пандемии выявили 114 431 инфицированного.