Песков рассказал об охране здоровья Путина

Здоровье Путина охраняют на максимально высоком уровне. За самочувствием российского президента следят еще внимательнее после заражения Мишустина.

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил по видеосвязи Путину, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. Глава правительства отправился на карантин, а на свое место предложил кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. Президент России это решение Мишустина одобрил и уверил, что ни одно серьезное решение без учета мнения главы Кабмина принимать в его отсутствие не будут.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал Мишустину, всем министрам и согражданам здоровья в сложившейся сложной ситуации.

За минувшие сутки прирост зараженных коронавирусом в России составил рекордные 7933 случая. За все время пандемии выявили 114 431 инфицированного.