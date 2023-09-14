Власть 14 сентября 2023, 14:37 Песков рассказал об обмене подарками Путина и Ким Чен Ына Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку космического скафандра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Побывавшую в космосе перчатку от скафандра и карабин российского производства подарил президент России Владимир Путин северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время встречи на космодроме Восточный. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что обычно пресс-служба президента никогда не раскрывает данные о подарках, которые получает глава государства.

Реклама

«Президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего производства высочайшего качества. Путин получил также в подарок карабин, сделанный северокорейскими мастерами. Были и другие подарки», — заявил Песков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в минувшую среду, 13 сентября. Он приехал на поезде на космодром Восточный, где встретился с президентом Владимиром Путиным. На этой же площадке прошли переговоры лидеров двух стран, которые продолжались более пяти часов.

Встреча завершилась торжественным обедом, который в честь гостя дал президент России.

Владимир Путин добавил, что глава соседнего государства в рамках своего визита также посетит Владивосток и осмотрит авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре.