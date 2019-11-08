Песков рассказал об иммунитете Путина к штрафам

У президента России Владимира Путина есть определенный иммунитет. Вопрос о том, кто в теории может оштрафовать главу государства, в Кремле переадресовали представителям судебного сообщества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал интересующимся «обращаться в судебные органы или читать законы». Его процитировало РИА «Новости».

«У президента есть определенный иммунитет, в остальном, наверное, это нужно проработать юридически даже не столько мне, сколько представителем судебного сообщества», — сказал официальный представитель Кремля.

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Интерес обусловлен ситуацией вокруг президента США Дональда Трампа. Верховный суд штата Нью-Йорк решил, что американский лидер должен выплатить штраф — два миллиона долларов. Сумма указана в иске штата против благотворительных организаций главы Белого дома.